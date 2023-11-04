Том Бейлисс - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Бейлисс
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 1999 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Том
|Фамилия
|Бейлисс
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 1999 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шрусбери Таун
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|68' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Рексхэм (Рексхэм)
|04.11.2023
|1' -88'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|3:2
|Колчестер Юнайтед (Колчестер)
|24'