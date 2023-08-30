Зак Гилсенан - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Зак
|Фамилия
|Гилсенан
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 мая 2003 (21 год)
|Имя
|Зак
|Фамилия
|Гилсенан
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 мая 2003 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2023
|73' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|5:2
|Кардифф (Кардифф)
|30.08.2023
|46' -90'
|Хэрроджейт (Хэрроджейт)
|0:8
|Блэкберн (Блэкберн)
|67' 75'