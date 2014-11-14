Ласло Сепси - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Ласло
|Фамилия
|Сепси
|Команда
|Тыргу-Муреш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Имя
|Ласло
|Фамилия
|Сепси
|Команда
|Тыргу-Муреш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Румыния
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.06.2015
|1' -90'
|Северная Ирландия
|0:0
|Румыния
|47'
|29.03.2015
|Был в запасе
|Румыния
|1:0
|Фарерские острова
|14.11.2014
|Был в запасе
|Румыния
|2:0
|Северная Ирландия