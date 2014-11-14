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    Ласло Сепси - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Ласло
    Фамилия Сепси
    Команда Тыргу-Муреш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 июня 1986 (36 лет)
    Рост 179
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Румыния 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.06.2015 1' -90' Северная Ирландия 0:0 Румыния
    47'
    29.03.2015 Был в запасе Румыния 1:0 Фарерские острова
    14.11.2014 Был в запасе Румыния 2:0 Северная Ирландия
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