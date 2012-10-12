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    Кейт Эндрюс - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Кейт
    Фамилия Эндрюс
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 сентября 1980 (42 года)
    Рост 180
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ирландия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2012 1' -90' Фарерские острова 1:4 Ирландия
    12.10.2012 1' -90' Ирландия 1:6 Германия
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