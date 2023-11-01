Давид Лопес - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Эльче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|195
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Эльче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|Был в запасе
|Леганес
|2:0
|Эльче
|Испания. Сегунда, 42 тур
|26.05.2024
|Был в запасе
|Эльче
|1:2
|Эльденсе
|Испания. Сегунда, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальорка
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2024
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|3:2
|Жирона (Жирона)
|17.01.2024
|1' -62'
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|0:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|07.01.2024
|1' -64'
|Бургос (Бургос)
|0:3
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|06.12.2023
|69' -90'
|Валье де Эгуес (Эгуес)
|0:3
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|01.11.2023
|57' -90'
|Бойро (Бойро)
|0:4
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)