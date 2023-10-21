Элиас Гавел - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Гавел
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Гавел
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|14
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|88' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|7:1
|ЛАСК (Линц)
|12.05.2024
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Штурм (Грац)
|09.03.2024
|67' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.03.2024
|68' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|ЛАСК (Линц)
|24.02.2024
|81' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|0:0
|ЛАСК (Линц)
|09.12.2023
|75' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|03.12.2023
|85' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|ЛАСК (Линц)
|29.10.2023
|58' -90'
|Рапид (Вена)
|3:3
|ЛАСК (Линц)
|21.10.2023
|69' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|30.09.2023
|1' -46'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|ЛАСК (Линц)
|24.09.2023
|1' -46'
|ЛАСК (Линц)
|0:0
|Хартберг (Хартберг)
|16.09.2023
|1' -64'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|44' 31'
|03.09.2023
|46' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|90'
|27.08.2023
|77' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:0
|Аустрия (Вена)
|19.08.2023
|69' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|70'