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Расписание матчей
Италия. Кубок
Дженоа - Асколи
Дженоа - Асколи: обзор матча 03 декабря 2019
Дженоа
03.12.2019, вторник, 20:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Асколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дженоа - Асколи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
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- : -
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08.11.2026
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27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
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24.10.2026
Асколи
Информация о матче
Стадион:
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