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    Карл Робинсон - статистика

    Полузащитник
    Имя Карл
    Фамилия Робинсон
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 октября 1976 (46 лет)
    Рост 175
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уэльс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2009 Был в запасе Уэльс 0:2 Германия
    28.03.2009 64' -90' Уэльс 0:2 Финляндия
    15.10.2008 Был в запасе Германия 1:0 Уэльс
    11.10.2008 1' -90' Уэльс 2:0 Лихтенштейн
    10.09.2008 1' -90' Россия 2:1 Уэльс
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