Seung-wook Park - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Seung-wook Park
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Seung-wook Park
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.06.2024
|1' - 90'
|Кванджу
|2:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
|11.06.2024
|1' - 61'
|Южная Корея
|1:0
|Китай
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 6 тур
|06.06.2024
|70' - 90'
|Сингапур
|0:7
|Южная Корея
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 5 тур
|79'
|01.06.2024
|1' - 90'
|Кимчхон Сангму
|3:1
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
|27'
|28.05.2024
|1' - 90'
|Кимчхон Сангму
|0:0
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
|25.05.2024
|1' - 90'
|Чонбук Хендай Моторс
|0:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2024
|1' -61'
|Южная Корея
|1:0
|Китай
|06.06.2024
|70' -90'
|Сингапур
|0:7
|Южная Корея
|79'