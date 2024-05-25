Cheng Jin - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Cheng Jin
|Команда
|Чжэцзян Профешионал
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Cheng Jin
|Команда
|Чжэцзян Профешионал
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.06.2024
|46' - 90'
|Чжэцзян Профешионал
|3:1
|Чанчунь Ятай
|Китай. Суперлига, 15 тур
|90'
|11.06.2024
|Был в запасе
|Южная Корея
|1:0
|Китай
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 6 тур
|06.06.2024
|Был в запасе
|Китай
|1:1
|Таиланд
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 5 тур
|25.05.2024
|1' - 46'
|Шаньдун Тайшань
|3:0
|Чжэцзян Профешионал
|Китай. Суперлига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч