Taisei Miyashiro - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Taisei Miyashiro
|Команда
|Виссел Кобе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Taisei Miyashiro
|Команда
|Виссел Кобе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|Был в запасе
|Виссел Кобе
|1:0
|Кавасаки Фронтале
|Япония. Джей-лига, 18 тур
|01.06.2024
|Был в запасе
|Урава Рэд Даймондс
|1:1
|Виссел Кобе
|Япония. Джей-лига, 17 тур
|26.05.2024
|1' - 90'
|Виссел Кобе
|0:1
|Токио Верди
|Япония. Джей-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч