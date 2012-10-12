Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павел Пласконный - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Павел
    Фамилия Пласконный
    Команда Городея
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1985 (38 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2012 Был в запасе Белоруссия 2:0 Грузия
    12.10.2012 1' -90' Белоруссия 0:4 Испания
    • Читайте нас: 
    11