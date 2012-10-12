Павел Пласконный - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Пласконный
|Команда
|Городея
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1985 (38 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Пласконный
|Команда
|Городея
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1985 (38 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белоруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2012
|Был в запасе
|Белоруссия
|2:0
|Грузия
|12.10.2012
|1' -90'
|Белоруссия
|0:4
|Испания