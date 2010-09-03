Ронни Бюхель - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Ронни
|Фамилия
|Бюхель
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Ронни
|Фамилия
|Бюхель
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2010
|84' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Чехия
|07.09.2010
|71' -90'
|Шотландия
|2:1
|Лихтенштейн
|03.09.2010
|82' -90'
|Лихтенштейн
|0:4
|Испания