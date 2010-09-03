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    Ронни Бюхель - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Ронни
    Фамилия Бюхель
    Команда Эшен-Маурен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 марта 1982 (40 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2010 84' -90' Лихтенштейн 0:2 Чехия
    07.09.2010 71' -90' Шотландия 2:1 Лихтенштейн
    03.09.2010 82' -90' Лихтенштейн 0:4 Испания
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