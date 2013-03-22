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    Франц-Йозеф Фогт - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Франц-Йозеф
    Фамилия Фогт
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 октября 1985 (37 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2013 Был в запасе Литва 2:0 Лихтенштейн
    07.06.2013 24' -90' Лихтенштейн 1:1 Словакия
    22.03.2013 Был в запасе Лихтенштейн 1:1 Латвия
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