Simeon Vassilev - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Simeon Vassilev
|Команда
|ЦСКА 1948
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Simeon Vassilev
|Команда
|ЦСКА 1948
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|31.05.2024
|1' - 90'
|ЦСКА
|0:2
|ЦСКА 1948
|Болгария. Первая лига, Финал за место в ЛК
|27.05.2024
|1' - 90'
|Славия С
|0:2
|ЦСКА 1948
|Болгария. Первая лига, 6 тур
|23.05.2024
|1' - 90'
|ЦСКА 1948
|2:1
|Ботев
|Болгария. Первая лига, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч