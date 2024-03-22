Жоао Ортис - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Ортис
|Команда
|Индепендьенте дель Валле
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 1996 (28 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Ортис
|Команда
|Индепендьенте дель Валле
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 1996 (28 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|Был в запасе
|Эквадор
|2:1
|Гондурас
|Товарищеские матчи. Сборные
|13.06.2024
|Был в запасе
|Эквадор
|3:1
|Боливия
|Товарищеские матчи. Сборные
|10.06.2024
|1' - 62'
|Аргентина
|1:0
|Эквадор
|Товарищеские матчи. Сборные
|03.06.2024
|1' - 90'
|Индепендьенте дель Валле
|1:0
|Оренсе
|Эквадор. Серия А, 15 тур
|31.05.2024
|1' - 90'
|Индепендьенте дель Валле
|2:1
|Ливерпуль
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|26.05.2024
|1' - 90'
|Макара
|0:1
|Индепендьенте дель Валле
|Эквадор. Серия А, 14 тур