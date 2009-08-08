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    Веллингтон - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Веллингтон
    Фамилия Луис де Соса
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хоффенхайм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2009 74' -90' Байер (Леверкузен) 1:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    08.08.2009 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:1 Бавария (Мюнхен)
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