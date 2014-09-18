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    Пер Нильссон - статистика

    Защитник
    Имя Пер
    Фамилия Нильссон
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Хернёсанд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2014 1' -90' ХИК (Хельсинки) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    90' 90'
    18.09.2014 1' -82' Копенгаген (Копенгаген) 2:0 ХИК (Хельсинки)
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