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Валерий Домовчийски
Трансферы
Валерий Домовчийски - трансферы
Завершил карьеру
5 октября 1986 (39), Пловдив
#19 | Нападающий
180 см | 74 кг
Болгария
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
02.09.16 / 29.01.17
Левадиакос
Славия С
Свободный агент
11.09.15 / 02.09.16
Левски
Левадиакос
Свободный агент
01.07.14 / 11.09.15
Черно Море
Левски
Свободный агент
03.03.14 / 01.07.14
Ботев
Черно Море
Свободный агент
01.07.13 / 03.03.14
Дуйсбург
Ботев
Свободный агент
01.07.11 / 01.07.13
Герта
Дуйсбург
450 тыс €
01.07.08 / 01.07.11
Левски
Герта
1 млн €
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Левски
Герта
Аренда 150 тыс €
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