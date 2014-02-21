Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кристиан Поульсен - статистика

    Полузащитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Поульсен
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 1980 (43 года)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2014 1' -63' Зальцбург (Зальцбург) 3:1 Аякс (Амстердам)
    27'
    21.02.2014 58' -90' Аякс (Амстердам) 0:3 Зальцбург (Зальцбург)
    • Читайте нас: 
    11