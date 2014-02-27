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Кристиан Поульсен
Статистика
Кристиан Поульсен - статистика
Завершил карьеру
28 февраля 1980 (46)
#29 | Полузащитник
182 см | 76 кг
Дания
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2015
Голландия. Эредивизие 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Голландия. Эредивизие 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аякс
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Зальцбург
3 : 1
27.02.2014
Аякс
1' - 63'
27'
Лига Европы, 1/16 финала
Аякс
0 : 3
21.02.2014
Зальцбург
58' - 90'
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