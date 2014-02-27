Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2015 Голландия. Эредивизие 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Суперкубок УЕФА 2007