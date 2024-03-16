Марко Пеллегрино - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Пеллегрино
|Команда
|Салернитана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Пеллегрино
|Команда
|Салернитана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|75' - 90'
|Милан
|3:3
|Салернитана
|Италия. Серия А, 38 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Салернитана
|10
|0
|0
|1
|0
|Милан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|75' -90'
|Милан (Милан)
|3:3
|Салернитана (Салерно)
|20.05.2024
|Был в запасе
|Салернитана (Салерно)
|1:2
|Верона (Верона)
|12.05.2024
|90' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Салернитана (Салерно)
|06.05.2024
|46' -90'
|Салернитана (Салерно)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:0
|Салернитана (Салерно)
|21.04.2024
|63' -90'
|Салернитана (Салерно)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:1
|Салернитана (Салерно)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Салернитана (Салерно)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.04.2024
|1' -66'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Салернитана (Салерно)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Салернитана (Салерно)
|0:1
|Лечче (Лечче)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|4:2
|Салернитана (Салерно)
|02.03.2024
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Салернитана (Салерно)
|50'
|24.02.2024
|1' -90'
|Салернитана (Салерно)
|0:2
|Монца (Монца)
|16.02.2024
|1' -90'
|Интер (Милан)
|4:0
|Салернитана (Салерно)
|09.02.2024
|1' -90'
|Салернитана (Салерно)
|1:3
|Эмполи (Эмполи)
|04.02.2024
|61' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Салернитана (Салерно)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|29.10.2023
|19' -87'
|Наполи (Неаполь)
|2:2
|Милан (Милан)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Милан (Милан)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Лацио (Рим)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:3
|Милан (Милан)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Верона (Верона)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|5:1
|Милан (Милан)
|01.09.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:2
|Милан (Милан)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:1
|Торино (Турин)