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    Марко Пеллегрино - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Марко
    Фамилия Пеллегрино
    Команда Салернитана
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июля 2002 (21 год)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 75' - 90' Милан 3:3 Салернитана Италия. Серия А, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Салернитана 10 0 0 1 0
    Милан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 75' -90' Милан (Милан) 3:3 Салернитана (Салерно)
    20.05.2024 Был в запасе Салернитана (Салерно) 1:2 Верона (Верона)
    12.05.2024 90' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Салернитана (Салерно)
    06.05.2024 46' -90' Салернитана (Салерно) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    26.04.2024 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 3:0 Салернитана (Салерно)
    21.04.2024 63' -90' Салернитана (Салерно) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    12.04.2024 Был в запасе Лацио (Рим) 4:1 Салернитана (Салерно)
    05.04.2024 Был в запасе Салернитана (Салерно) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    01.04.2024 1' -66' Болонья (Болонья) 3:0 Салернитана (Салерно)
    16.03.2024 Был в запасе Салернитана (Салерно) 0:1 Лечче (Лечче)
    09.03.2024 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 4:2 Салернитана (Салерно)
    02.03.2024 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Салернитана (Салерно)
    50'
    24.02.2024 1' -90' Салернитана (Салерно) 0:2 Монца (Монца)
    16.02.2024 1' -90' Интер (Милан) 4:0 Салернитана (Салерно)
    09.02.2024 1' -90' Салернитана (Салерно) 1:3 Эмполи (Эмполи)
    04.02.2024 61' -90' Торино (Турин) 0:0 Салернитана (Салерно)
    27.01.2024 Был в запасе Милан (Милан) 2:2 Болонья (Болонья)
    29.10.2023 19' -87' Наполи (Неаполь) 2:2 Милан (Милан)
    22.10.2023 Был в запасе Милан (Милан) 0:1 Ювентус (Турин)
    07.10.2023 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:1 Милан (Милан)
    30.09.2023 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Лацио (Рим)
    27.09.2023 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:3 Милан (Милан)
    23.09.2023 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Верона (Верона)
    16.09.2023 Был в запасе Интер (Милан) 5:1 Милан (Милан)
    01.09.2023 Был в запасе Рома (Рим) 1:2 Милан (Милан)
    26.08.2023 Был в запасе Милан (Милан) 4:1 Торино (Турин)
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