Fernando Álvarez - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Fernando Álvarez
|Команда
|Монреаль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Fernando Álvarez
|Команда
|Монреаль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|1' - 90'
|Монреаль
|2:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|США. МЛС, 26 тур
|16.06.2024
|1' - 90'
|Монреаль
|0:0
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 25 тур
|02.06.2024
|1' - 90'
|Филадельфия Юнион
|2:1
|Монреаль
|США. МЛС, 23 тур
|30.05.2024
|1' - 90'
|Монреаль
|4:2
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 22 тур
|26.05.2024
|1' - 90'
|Монреаль
|0:0
|Нэшвилл
|США. МЛС, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|1' -90'
|Монреаль (Монреаль)
|2:2
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|16.06.2024
|1' -90'
|Монреаль (Монреаль)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|02.06.2024
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:1
|Монреаль (Монреаль)
|30.05.2024
|1' -90'
|Монреаль (Монреаль)
|4:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|26.05.2024
|1' -90'
|Монреаль (Монреаль)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|19.05.2024
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|5:0
|Монреаль (Монреаль)
|16.05.2024
|Был в запасе
|Монреаль (Монреаль)
|1:3
|Коламбус (Коламбус)
|12.05.2024
|1' -90'
|Монреаль (Монреаль)
|2:3
|Интер (Майами)
|05.05.2024
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:1
|Монреаль (Монреаль)
|28.04.2024
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Монреаль (Монреаль)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Монреаль (Монреаль)
|2:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|5:0
|Монреаль (Монреаль)
|31.03.2024
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:0
|Монреаль (Монреаль)
|16.03.2024
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|4:3
|Монреаль (Монреаль)
|11.03.2024
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:3
|Монреаль (Монреаль)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|1:2
|Монреаль (Монреаль)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Монреаль (Монреаль)