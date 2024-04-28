Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Fernando Álvarez - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Fernando Álvarez
    Команда Монреаль
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.06.2024 1' - 90' Монреаль 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз США. МЛС, 26 тур
    16.06.2024 1' - 90' Монреаль 0:0 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 25 тур
    02.06.2024 1' - 90' Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль США. МЛС, 23 тур
    30.05.2024 1' - 90' Монреаль 4:2 Ди Си Юнайтед США. МЛС, 22 тур
    26.05.2024 1' - 90' Монреаль 0:0 Нэшвилл США. МЛС, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монреаль 12 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.06.2024 1' -90' Монреаль (Монреаль) 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    16.06.2024 1' -90' Монреаль (Монреаль) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    02.06.2024 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Монреаль (Монреаль)
    30.05.2024 1' -90' Монреаль (Монреаль) 4:2 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    26.05.2024 1' -90' Монреаль (Монреаль) 0:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    19.05.2024 1' -90' Торонто (Торонто) 5:0 Монреаль (Монреаль)
    16.05.2024 Был в запасе Монреаль (Монреаль) 1:3 Коламбус (Коламбус)
    12.05.2024 1' -90' Монреаль (Монреаль) 2:3 Интер (Майами)
    05.05.2024 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 4:1 Монреаль (Монреаль)
    28.04.2024 1' -90' Коламбус (Коламбус) 0:0 Монреаль (Монреаль)
    14.04.2024 Был в запасе Монреаль (Монреаль) 2:1 Цинциннати (Цинциннати)
    07.04.2024 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 5:0 Монреаль (Монреаль)
    31.03.2024 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1:0 Монреаль (Монреаль)
    16.03.2024 1' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 4:3 Монреаль (Монреаль)
    11.03.2024 1' -90' Интер (Майами) 2:3 Монреаль (Монреаль)
    03.03.2024 Был в запасе Даллас (Даллас) 1:2 Монреаль (Монреаль)
    25.02.2024 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 0:0 Монреаль (Монреаль)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+