Eyþór Aron Wöhler - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Eyþór Aron Wöhler
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Eyþór Aron Wöhler
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брейдаблик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|87' -90'
|Заря (Луганск)
|4:0
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:3
|Гент (Гент)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|5:0
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|0:1
|Заря (Луганск)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:2
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|31.08.2023
|Был в запасе
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:0
|Струга (Струга)
|24.08.2023
|Был в запасе
|Струга (Струга)
|0:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)