Пшемыслав Шиминьски - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Пшемыслав
|Фамилия
|Шиминьски
|Команда
|Реджана 1919
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катовице
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1994 (29 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Пшемыслав
|Фамилия
|Шиминьски
|Команда
|Реджана 1919
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катовице
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1994 (29 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2023
|82' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:3
|Наполи (Неаполь)