|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кифисиас
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2024
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Кифисиас (Киффисиа)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:1
|Арис (Салоники)
|20.01.2024
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|4:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|14.01.2024
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|2:3
|Олимпиакос (Пирей)
|07.01.2024
|78' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|1:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|04.01.2024
|1' -63'
|Атромитос (Перистери)
|3:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|43'
|21.12.2023
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:6
|ПАОК (Салоники)
|16.12.2023
|66' -90'
|Кифисиас (Киффисиа)
|4:2
|ПАС (Яннина)
|02.12.2023
|69' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|26.11.2023
|1' -70'
|Кифисиас (Киффисиа)
|1:3
|Астерас (Триполис)
|12.11.2023
|1' -69'
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|04.11.2023
|1' -90'
|Кифисиас (Киффисиа)
|1:1
|АЕК (Афины)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|22.10.2023
|66' -90'
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|01.10.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|31'
|27.09.2023
|78' -90'
|Кифисиас (Киффисиа)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|24.09.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|4:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|4:4
|Пансерраикос (Серрес)
|01.09.2023
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|27.08.2023
|84' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Кифисиас (Киффисиа)