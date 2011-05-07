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    Вилфрид Сану - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Вилфрид
    Фамилия Сану
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 марта 1984 (38 лет)
    Рост 165
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2011 79' -90' Кельн (Кельн) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    07.05.2011 86' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 0:2 Кельн (Кельн)
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