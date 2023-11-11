Yeray Cabanzon - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Yeray Cabanzon
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Yeray Cabanzon
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2024
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:1
|Расинг (Сантандер)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:2
|Картахена (Картахена)
|12.01.2024
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Расинг (Сантандер)
|19.12.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:0
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|3:3
|Расинг (Сантандер)
|10.12.2023
|61' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:2
|Реал Ов (Овьедо)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|0:0
|Расинг (Сантандер)
|25.11.2023
|85' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:0
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|90'
|20.11.2023
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:4
|Расинг (Сантандер)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|3:1
|Расинг (Сантандер)
|29.10.2023
|46' -90'
|Расинг (Сантандер)
|1:3
|Расинг де Феррол (Феррол)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|3:0
|Бургос (Бургос)
|14.10.2023
|Был в запасе
|Картахена (Картахена)
|2:3
|Расинг (Сантандер)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|3:2
|Спортинг (Хихон)
|03.10.2023
|81' -90'
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|2:0
|Расинг (Сантандер)
|29.09.2023
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|2:1
|Расинг (Сантандер)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:1
|Альбасете (Альбасете)
|15.09.2023
|Был в запасе
|Сарагоса (Сарагоса)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|10.09.2023
|74' -90'
|Расинг (Сантандер)
|1:0
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|02.09.2023
|1' -46'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|37'
|28.08.2023
|62' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:0
|Уэска (Уэска)
|19.08.2023
|72' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Расинг (Сантандер)