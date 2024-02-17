Язид Аль-Бакр - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Язид
|Фамилия
|Аль-Бакр
|Команда
|Аль-Хазм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Язид
|Фамилия
|Аль-Бакр
|Команда
|Аль-Хазм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Хазм
|14
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2024
|Был в запасе
|Аль-Вахда (Мекка)
|0:2
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|2:3
|Аль-Иттихад (Джидда)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Аль-Раед (Бурайда)
|2:0
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|0:0
|Дамак (Хамис-Мушайт)
|29.03.2024
|1' -64'
|Аль-Таавун (Бурайда)
|4:0
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|14.03.2024
|1' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|0:3
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:0
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|29.02.2024
|1' -46'
|Аль-Наср (Эр-Рияд)
|4:4
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|1:1
|Халидж (Сайхат)
|17.02.2024
|1' -62'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|1:3
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|28.12.2023
|1' -90'
|Аль-Иттифак (Даммам)
|1:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|22.12.2023
|1' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|0:4
|Аль-Ахли (Джидда)
|14.12.2023
|1' -90'
|Абха (Абха)
|1:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|07.12.2023
|1' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|2:0
|Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
|90'
|30.11.2023
|1' -90'
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|0:0
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|0:9
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Аль-Охдуд (Наджран)
|2:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|4:3
|Аль-Раед (Бурайда)
|21.09.2023
|1' -90'
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|4:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|16.09.2023
|1' -68'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|1:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|1:5
|Аль-Наср (Эр-Рияд)
|29.08.2023
|Был в запасе
|Халидж (Сайхат)
|1:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|25.08.2023
|80' -90'
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|0:0
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|18.08.2023
|1' -73'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|0:2
|Аль-Иттифак (Даммам)
|11.08.2023
|71' -90'
|Аль-Ахли (Джидда)
|3:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)