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    Язид Аль-Бакр - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Язид
    Фамилия Аль-Бакр
    Команда Аль-Хазм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 1995 (28 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Хазм 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2024 Был в запасе Аль-Вахда (Мекка) 0:2 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    20.04.2024 Был в запасе Аль-Хазм (Аль-Расс) 2:3 Аль-Иттихад (Джидда)
    07.04.2024 Был в запасе Аль-Раед (Бурайда) 2:0 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    01.04.2024 Был в запасе Аль-Хазм (Аль-Расс) 0:0 Дамак (Хамис-Мушайт)
    29.03.2024 1' -64' Аль-Таавун (Бурайда) 4:0 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    14.03.2024 1' -90' Аль-Хазм (Аль-Расс) 0:3 Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
    08.03.2024 Был в запасе Аль-Таи (Хаиль) 1:0 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    29.02.2024 1' -46' Аль-Наср (Эр-Рияд) 4:4 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    24.02.2024 Был в запасе Аль-Хазм (Аль-Расс) 1:1 Халидж (Сайхат)
    17.02.2024 1' -62' Аль-Хазм (Аль-Расс) 1:3 Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
    28.12.2023 1' -90' Аль-Иттифак (Даммам) 1:1 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    22.12.2023 1' -90' Аль-Хазм (Аль-Расс) 0:4 Аль-Ахли (Джидда)
    14.12.2023 1' -90' Абха (Абха) 1:1 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    07.12.2023 1' -90' Аль-Хазм (Аль-Расс) 2:0 Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
    90'
    30.11.2023 1' -90' Аль-Рияд (Эр-Рияд) 0:0 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    25.11.2023 Был в запасе Аль-Хазм (Аль-Расс) 0:9 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    11.11.2023 Был в запасе Аль-Охдуд (Наджран) 2:1 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    21.10.2023 Был в запасе Аль-Хазм (Аль-Расс) 4:3 Аль-Раед (Бурайда)
    21.09.2023 1' -90' Аль-Шабаб (Эр-Рияд) 4:1 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    16.09.2023 1' -68' Аль-Хазм (Аль-Расс) 1:1 Аль-Таи (Хаиль)
    02.09.2023 Был в запасе Аль-Хазм (Аль-Расс) 1:5 Аль-Наср (Эр-Рияд)
    29.08.2023 Был в запасе Халидж (Сайхат) 1:1 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    25.08.2023 80' -90' Аль-Фейха (Аль-Маджмаа) 0:0 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    18.08.2023 1' -73' Аль-Хазм (Аль-Расс) 0:2 Аль-Иттифак (Даммам)
    11.08.2023 71' -90' Аль-Ахли (Джидда) 3:1 Аль-Хазм (Аль-Расс)
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