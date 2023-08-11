Фаxад Аль-Рашиди - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Фаxад
|Фамилия
|Аль-Рашиди
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Фаxад
|Фамилия
|Аль-Рашиди
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.08.2023
|66' - 90'
|Аль-Ахли
|3:1
|Аль-Хазм
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Ахли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2023
|66' -90'
|Аль-Ахли (Джидда)
|3:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)