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    Уилл Эткинсон - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Уилл
    Фамилия Эткинсон
    Команда Саутенд Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 октября 1988 (34 года)
    Рост 178
    Вес 67
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2010 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    60'
    03.05.2010 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    42'
    24.10.2009 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Портсмут (Портсмут)
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