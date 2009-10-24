Уилл Эткинсон - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Эткинсон
|Команда
|Саутенд Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 октября 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|67
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Эткинсон
|Команда
|Саутенд Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 октября 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|60'
|03.05.2010
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|42'
|24.10.2009
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Портсмут (Портсмут)