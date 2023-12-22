Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Абдулла Радиф - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Абдулла
    Фамилия Радиф
    Команда Аль-Шабаб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 января 2003 (20 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.12.2023 59' - 90' Аль-Шабаб 1:0 Аль-Вахда Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
    85'
    22.12.2023 1' - 90' Аль-Охдуд 1:0 Аль-Шабаб Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саудовская Аравия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2024 63' -90' Саудовская Аравия 2:1 Оман
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+