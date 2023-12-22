Абдулла Радиф - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Радиф
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Радиф
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.12.2023
|59' - 90'
|Аль-Шабаб
|1:0
|Аль-Вахда
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
|85'
|22.12.2023
|1' - 90'
|Аль-Охдуд
|1:0
|Аль-Шабаб
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|63' -90'
|Саудовская Аравия
|2:1
|Оман