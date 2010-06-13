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    Ричард Гарсия - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Ричард
    Фамилия Гарсия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 сентября 1981 (41 год)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Австралия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.06.2010 80' -90' Австралия 2:1 Сербия
    19.06.2010 Был в запасе Гана 1:1 Австралия
    13.06.2010 1' -64' Германия 4:0 Австралия
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