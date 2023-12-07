Jon Garcia - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Jon Garcia
|Команда
|Расинг де Феррол
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jon Garcia
|Команда
|Расинг де Феррол
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|1' - 90'
|ФК Андорра
|1:0
|Расинг де Феррол
|Испания. Сегунда, 42 тур
|26.05.2024
|1' - 90'
|Расинг де Феррол
|2:2
|Леганес
|Испания. Сегунда, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг де Феррол
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|1:2
|Севилья (Севилья)
|07.12.2023
|1' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|1:0
|Леганес (Леганес)