Луиджи Бруинс - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Луиджи
|Фамилия
|Бруинс
|Команда
|Экселсиор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Луиджи
|Фамилия
|Бруинс
|Команда
|Экселсиор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2010
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|Фейеноорд (Роттердам)
|07.02.2010
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|08.11.2009
|88' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|01.11.2009
|71' -90'
|Аякс (Амстердам)
|5:1
|Фейеноорд (Роттердам)