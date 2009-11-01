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    Луиджи Бруинс - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Луиджи
    Фамилия Бруинс
    Команда Экселсиор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 марта 1987 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.2010 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 0:0 Фейеноорд (Роттердам)
    07.02.2010 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 1:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    08.11.2009 88' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    01.11.2009 71' -90' Аякс (Амстердам) 5:1 Фейеноорд (Роттердам)
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