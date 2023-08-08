Mitch Beardmore - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Mitch Beardmore
|Команда
|Эксетер Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Mitch Beardmore
|Команда
|Эксетер Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эксетер Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2023
|Был в запасе
|Эксетер Сити (Эксетер)
|1:0
|Лутон Таун (Лутон)
|29.08.2023
|75' -90'
|Эксетер Сити (Эксетер)
|2:1
(5:3)п
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|08.08.2023
|Был в запасе
|Эксетер Сити (Эксетер)
|2:1
|Кроули Таун (Кроули)