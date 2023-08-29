Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эксетер Сити - Стивенидж
Эксетер Сити - Стивенидж: обзор матча 29 августа 2023
Эксетер Сити
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Стивенидж
5'
A. Hartridge
69'
Д. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Стивенидж
ГОЛ!
У. Эймсон
3:2
ГОЛ!
Д. Робертс
2:2
ГОЛ!
T. Carroll
2:1
ГОЛ!
Д. Рид
1:1
ГОЛ!
Р. Тревитт
1:0
89'
Желтая карточка
Л. Томпсон
Замена
T. Carroll
️️️️
R. Cole
76'
76'
Замена
К. Пьерджанни
️️️️
E. List
Замена
M. Beardmore
️️️️
V. Harper
75'
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Робертс
Пас отдал
Г. Андерсон
67'
Замена
Г. Андерсон
️️️️
А. МакДональд
63'
Желтая карточка
Д. Батлер
Замена
K. Taylor
️️️️
J. Aitchison
63'
56'
Замена
Р. Ханнам
️️️️
H. Neal
Замена
D. Rankine
️️️️
И. Нисканен
46'
Замена
Д. Митчелл
️️️️
З. Джулс
46'
Желтая карточка
П. Суини
30'
Желтая карточка
Р. Тревитт
8'
ГОЛ! 1:0!
A. Hartridge
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
12
Reece Cole
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
4
Harrison Neal
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
26
Dan Sweeney
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
10
E. List
ЦФ
42
Theo Alexandrou
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Эксетер Сити
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
23
Kyle Taylor
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
41
Pedro Borges
ЦП
36
Mitch Beardmore
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
7
Гарри Андерсон
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
43
David Hicks
ЦФ
3-2-5
1
Синисало
25
Суини
33
Джулс
24
12
14
Тревитт
4
Эймсон
11
19
21
Нисканен
22
3-2-1-4
47
Хеги
4
Томпсон
5
Барнс
26
Батлер
4
23
Томпсон
14
МакДональд
42
10
11
Робертс
26
33
Джулс
11
Митчелл
11
Митчелл
33
Джулс
11
23
23
11
21
Нисканен
15
15
21
Нисканен
12
11
11
12
24
36
36
24
4
25
Ханнам
25
Ханнам
4
10
5
Пьерджанни
5
Пьерджанни
10
14
МакДональд
7
Андерсон
7
Андерсон
14
МакДональд
Остались в запасе
Эксетер Сити
Стивенидж
3
Шейк Диабате
ЦЗ
7
Jake Richards
ЦП
41
Pedro Borges
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
9
Josh March
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
43
David Hicks
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
3
Шейк Диабате
ЦЗ
7
Jake Richards
ЦП
41
Pedro Borges
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
9
Josh March
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
43
David Hicks
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Эксетер Сити - Стивенидж
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Новости команд
Все
Эксетер Сити
Стивенидж
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
15-летний игрок дебютировал в профессиональном футболе
2016.08.10 11:43
5
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
15-летний игрок дебютировал в профессиональном футболе
2016.08.10 11:43
5
Фланаган впервые вышел на поле за последние 20 месяцев
2016.01.21 01:54
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Эксетер»
2016.01.21 00:51
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+