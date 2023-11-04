Tope Fadahunsi - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Tope Fadahunsi
|Команда
|Саттон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Tope Fadahunsi
|Команда
|Саттон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саттон Юнайтед
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|73' -90'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|3:1
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|02.12.2023
|14' -90'
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|3:0
|Хоршем (Хоршем)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|2:1
|Файлд (Уэсхэм)