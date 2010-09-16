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    Стейн Стейнен - статистика

    Вратарь
    Имя Стейн
    Фамилия Стейнен
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 апреля 1981 (41 год)
    Рост 188
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 2 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2010 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    16.09.2010 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 ПАОК (Салоники)
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