Александр Балашов - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Балашов
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 1999 (24 года)
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Балашов
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 1999 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|2DROTS
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.09.2023
|62' -90'
|Динамо Киров (Киров)
|0:2
|2DROTS (Москва)
|67'
|23.08.2023
|46' -90'
|Муром (Муром)
|1:3
|2DROTS (Москва)
|62'
|02.08.2023
|64' -90'
|2DROTS (Москва)
|2:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)