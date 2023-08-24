Джейден Монтнор - статистика
#66 | Нападающий
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Монтнор
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 2002 (21 год)
|Рост
|191
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Монтнор
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 2002 (21 год)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.06.2024
|1' - 90'
|Ангилья
|0:3
|Суринам
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 2 тур
|06.06.2024
|Был в запасе
|Суринам
|4:1
|Сент-Винсент и Гренадины
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|Был в запасе
|Арис (Лимассол)
|1:3
|Спарта (Прага)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Арис (Лимассол)
|09.11.2023
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:1
|Арис (Лимассол)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Арис (Лимассол)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Арис (Лимассол)
|2:1
|Рейнджерс (Глазго)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|3:2
|Арис (Лимассол)
|31.08.2023
|1' -90'
|Арис (Лимассол)
|6:2
|Слован (Братислава)
|24.08.2023
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|2:1
|Арис (Лимассол)