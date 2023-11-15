Alpha Bedor Conteh - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Alpha Bedor Conteh
|Команда
|Локомотив Пл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Alpha Bedor Conteh
|Команда
|Локомотив Пл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.06.2024
|67' - 90'
|Сьерра-Леоне
|2:1
|Джибути
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сьерра-Леоне
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.06.2024
|67' -90'
|Сьерра-Леоне
|2:1
|Джибути
|19.11.2023
|68' -90'
|Сьерра-Леоне
|0:2
|Египет
|15.11.2023
|76' -90'
|Эфиопия
|0:0
|Сьерра-Леоне