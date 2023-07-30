Lars Montegnies - статистика
#48 | Полузащитник
|Имя
|Lars Montegnies
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Lars Montegnies
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.08.2023
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:2
|Эйпен (Эйпен)
|11.08.2023
|73' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|6:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|06.08.2023
|1' -67'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.07.2023
|1' -89'
|Гент (Гент)
|3:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|29'