Jordan Varela - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Jordan Varela
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jordan Varela
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:3
|Мехелен (Мехелен)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.01.2024
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|26.01.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|27.12.2023
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|20.12.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:3
|Антверпен (Антверпен)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|0:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.09.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|24.09.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|16.09.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.09.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|13.08.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Генк (Генк)
|05.08.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|1:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)