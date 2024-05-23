Takashi Uchino - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Takashi Uchino
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Takashi Uchino
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.05.2024
|83' - 121'
|Фортуна
|
0:3
(5:6)п
|Бохум
|Германия. Бундеслига, Переходные матчи, ответный матч
|207'
|23.05.2024
|87' - 90'
|Бохум
|0:3
|Фортуна
|Германия. Бундеслига, Переходные матчи, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фортуна
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2024
|83' -121'
|Фортуна (Дюссельдорф)
|0:3
(5:6)п
|Бохум (Бохум)
|207'
|23.05.2024
|87' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:3
|Фортуна (Дюссельдорф)