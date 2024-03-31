Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Alexandr Buzek - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Alexandr Buzek
    Команда Фастав
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 1' - 90' Яблонец 1:0 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фастав 21 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:0 Фастав (Злин)
    19.05.2024 1' -90' Фастав (Злин) 1:2 Богемианс 1905 (Прага)
    16.05.2024 1' -90' Фастав (Злин) 1:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    12.05.2024 1' -90' Карвина (Карвина) 2:2 Фастав (Злин)
    04.05.2024 1' -90' Пардубице (Пардубице) 1:0 Фастав (Злин)
    28.04.2024 1' -90' Фастав (Злин) 0:1 Карвина (Карвина)
    20.04.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:0 Фастав (Злин)
    14.04.2024 1' -90' Фастав (Злин) 1:1 Пардубице (Пардубице)
    06.04.2024 1' -90' Фастав (Злин) 3:2 Сигма (Оломоуц)
    31.03.2024 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:2 Фастав (Злин)
    16.03.2024 1' -90' Фастав (Злин) 2:2 Богемианс 1905 (Прага)
    10.03.2024 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Фастав (Злин)
    03.03.2024 1' -90' Фастав (Злин) 0:1 Баник (Острава)
    24.02.2024 1' -90' Виктория (Пльзень) 3:0 Фастав (Злин)
    18.02.2024 1' -90' Фастав (Злин) 2:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    14.02.2024 1' -90' Фастав (Злин) 1:1 Славия (Прага)
    11.02.2024 1' -90' Теплице (Теплице) 2:1 Фастав (Злин)
    16.12.2023 1' -90' Фастав (Злин) 4:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    09.12.2023 1' -90' Слован (Либерец) 5:3 Фастав (Злин)
    26.11.2023 1' -90' Спарта (Прага) 2:0 Фастав (Злин)
    11.11.2023 1' -90' Фастав (Злин) 1:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    04.11.2023 1' -90' Пардубице (Пардубице) 0:1 Фастав (Злин)
    28.10.2023 Был в запасе Сигма (Оломоуц) 0:0 Фастав (Злин)
    21.10.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 5:9 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    07.10.2023 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 0:0 Фастав (Злин)
    30.09.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 1:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    23.09.2023 Был в запасе Баник (Острава) 5:1 Фастав (Злин)
    17.09.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 1:7 Виктория (Пльзень)
    20.08.2023 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 2:0 Фастав (Злин)
    29.07.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 0:1 Спарта (Прага)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+