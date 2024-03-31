Alexandr Buzek - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Alexandr Buzek
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Alexandr Buzek
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фастав
|21
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:0
|Фастав (Злин)
|19.05.2024
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|16.05.2024
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|12.05.2024
|1' -90'
|Карвина (Карвина)
|2:2
|Фастав (Злин)
|04.05.2024
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|1:0
|Фастав (Злин)
|28.04.2024
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:1
|Карвина (Карвина)
|20.04.2024
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:0
|Фастав (Злин)
|14.04.2024
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Пардубице (Пардубице)
|06.04.2024
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|3:2
|Сигма (Оломоуц)
|31.03.2024
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:2
|Фастав (Злин)
|16.03.2024
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|03.03.2024
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:1
|Баник (Острава)
|24.02.2024
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:0
|Фастав (Злин)
|18.02.2024
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|14.02.2024
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Славия (Прага)
|11.02.2024
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Фастав (Злин)
|16.12.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|4:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|09.12.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|5:3
|Фастав (Злин)
|26.11.2023
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|2:0
|Фастав (Злин)
|11.11.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.11.2023
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:1
|Фастав (Злин)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Сигма (Оломоуц)
|0:0
|Фастав (Злин)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|5:9
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:0
|Фастав (Злин)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Баник (Острава)
|5:1
|Фастав (Злин)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|1:7
|Виктория (Пльзень)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|2:0
|Фастав (Злин)
|29.07.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|0:1
|Спарта (Прага)