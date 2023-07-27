Тьерно Барри - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Тьерно
|Фамилия
|Барри
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 октября 2002 (21 год)
|Рост
|195
|Имя
|Тьерно
|Фамилия
|Барри
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 октября 2002 (21 год)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2023
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|25'