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    Луис Ибаньес - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Луис
    Фамилия Ибаньес
    Команда Зриньски
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 июля 1988 (34 года)
    Рост 170
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2014 1' -90' Динамо (Загреб) 1:5 Зальцбург (Зальцбург)
    23.10.2014 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 4:2 Динамо (Загреб)
    18.09.2014 Был в запасе Динамо (Загреб) 5:1 Астра (Джурджу)
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