Луис Ибаньес - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Ибаньес
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июля 1988 (34 года)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Ибаньес
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июля 1988 (34 года)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2014
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:5
|Зальцбург (Зальцбург)
|23.10.2014
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:2
|Динамо (Загреб)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|5:1
|Астра (Джурджу)