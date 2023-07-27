Harel Shalom - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Harel Shalom
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Harel Shalom
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|Был в запасе
|Левски (София)
|2:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|10.08.2023
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|0:0
|Левски (София)
|03.08.2023
|1' -90'
|Паневежис (Паневежис)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|27.07.2023
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:0
|Паневежис (Паневежис)