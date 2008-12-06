Ли Мартин - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2009
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|05.04.2009
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|06.12.2008
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)