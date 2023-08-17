Балинт Катона - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Балинт
|Фамилия
|Катона
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Балинт
|Фамилия
|Катона
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ференцварош
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2024
|86' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|15.02.2024
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|14.12.2023
|1' -79'
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|30.11.2023
|49' -90'
|Чукарички (Чукарички)
|1:2
|Ференцварош (Будапешт)
|83'
|09.11.2023
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Генк (Генк)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:0
|Ференцварош (Будапешт)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Ференцварош (Будапешт)
|31.08.2023
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|3:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|24.08.2023
|Был в запасе
|Жальгирис (Вильнюс)
|0:4
|Ференцварош (Будапешт)
|17.08.2023
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|2:1
|Хэмран (Хэмран)
|10.08.2023
|Был в запасе
|Хэмран (Хэмран)
|1:6
|Ференцварош (Будапешт)
|03.08.2023
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:2
|Ференцварош (Будапешт)
|27.07.2023
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)